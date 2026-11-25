La parola più dura l’ha pronunciata un uomo che non viene dall’opposizione liberale. Leonid Ivashov ha 83 anni, è un generale colonnello in pensione. Negli anni Novanta era uno dei falchi dell’apparato militare russo, con posizioni fortemente nazionaliste e ostili all’Occidente. Dal 1996 al 2001 ha guidato la Direzione per la cooperazione militare internazionale del ministero della Difesa russo. Oggi chiede che Putin lasci il potere.

Lo ha detto in un’intervista al progetto YouTube «Perekhvat upravleniya», e non lo ha fatto dall’esilio. Parlava dalla Crimea occupata, dove, secondo lui, il morale sta crollando e la gente teme di restare senza carburante e senza cibo. L’occasione è il ponte di Kerch. Nelle notti del 15 e 16 novembre e del 16 e 17 novembre gli attacchi ucraini hanno danneggiato gravemente la struttura, provocando il crollo di una parte della carreggiata stradale. Il colpo più grave è arrivato in vista dell’incontro in Cina tra Putin, Xi Jinping e Donald Trump.

Ivashov racconta che dopo l’attacco lo hanno chiamato abitanti della penisola e conoscenti da Mosca, tutti con la stessa paura: niente più pane, niente benzina. Dice anche che si vedono meno bandiere russe e meno «Z». Sul «tutto procede secondo i piani» di Putin ha risposto con una battuta amara: il programma viene rispettato, ma non è quello della Russia.

Poi la previsione. Secondo Ivashov la Russia potrebbe dissolversi già nel 2027-2028, prima della data che aveva indicato in passato. Il rimedio che propone è esplicito: «Oggi serve un colpo di Stato pacifico, non un’insurrezione, che sarebbe terribile». Dice che i russi sono già pronti alla rivolta, ed è proprio quella che vuole evitare. Secondo lui Putin e il suo entourage dovrebbero ammettere che il Paese va verso il collasso e cedere il potere. In cambio riceverebbero garanzie di sicurezza e potrebbero conservare parte dei beni. Per rendere l’uscita accettabile suggerisce perfino di nominare Putin generalissimo, come Stalin, e di organizzargli una parata d’addio.

Non è la prima volta. Già nel gennaio 2022, a nome dell’Assemblea panrussa degli ufficiali, Ivashov aveva chiesto a Putin di non trascinare la Russia in una guerra contro l’Occidente unito e di dimettersi. Allora non lo ascoltò nessuno. La sua ultima intervista ha raccolto quasi 200 mila visualizzazioni.

Ivashov non è un democratico, e la sua idea di Russia non è quella di Navalny. Proprio per questo le sue parole pesano: quando a dubitare è un uomo dell’apparato, la crepa non viene più da fuori. Resta da capire perché gli sia permesso di parlare. Il Cremlino è diventato più debole, o lo considera innocuo? Oppure qualcuno, dentro il sistema, ha interesse a far circolare queste parole?