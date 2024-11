La perturbazione proveniente dall'Atlantico si abbatterà su tutta Italia per l'intero weekend ma i disagi maggiori ci saranno al Settentrione. A Milano chiusi parchi, cimiteri e mercati all’aperto nelle strade alberate

Oggi sarà il primo dei tre giorni di una parentesi d’autunno in piena estate, come la stanno definendo gli esperti. Caduta improvvisa delle temperature anche di 10 gradi, nubifragi e venti forti. È Circe, il ciclone atlantico che colpirà l’Italia da Nord a Sud in questo primo weekend di agosto.

Tre giorni di maltempo su tutta la Penisola che porterà forti temporali, vento e freddo. «Un ciclone all'inizio di agosto è una novità per la climatologia italiana» affermano i meteorologi de IlMeteo.it, che hanno parlato anche della possibilità delle cosiddette supercelle, il fenomeno che, soprattutto il 24 luglio, ha scatenato le grandinate e i fortissimi venti che hanno causato enormi danni, soprattutto in Lombardia, dove la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione.

Le zone più a rischio restano Veneto, Piemonte, Lombardia e Friuli, ma fenomeni intensi si vedranno anche in Toscana, Alto Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.

La Lombardia teme nuovi danni e il Comune di Milano ha già disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri e sospeso i mercati nelle vie con alberi.

Già da oggi pomeriggio, venerdì 4 agosto, i temporali potrebbero spostarsi verso il Centro e tra venerdì in tarda serata e sabato notte, al Sud. La massima attenzione è sul Basso Tirreno, dove non si escludono nubifragi molto violenti, e sul settore ionico, quando il ciclone Circe comincerà ad allontanarsi ad Est, verso i Balcani, portando i temporali anche su tutta la fascia adriatica. Il tempo comincerà a migliorare domenica, ma l’estate aspetterà a tornare probabilmente ancora per un giorno.

Situazione meteo in peggioramento anche al Sud, ma l'impatto del ciclone dovrebbe essere meno forte nelle regioni meridionali. Qui le previsioni in Calabria.