Dopo aver lavorato per Givenchy, Dior e Balenciaga fondò la sua casa di moda nel 1966. Usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica

Addio a Paco Rabanne. Il famoso stilista spagnolo è morto in Francia, a Portsall. Aveva 88 anni. Aveva cominciato la sua carriera negli anni '60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Fondò la sua casa di moda nel 1966. Usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica. Coco Chanel ribattezzò il collega «il metallurgico della moda». Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella. L’annuncio della dipartita dello stilista è stato ufficializzato con un messaggio sui social dalla Maison Paco Rabanne.

«Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione», ha scritto la Maison su Instagram. «Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio di avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate».