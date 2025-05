Durante l’intervista all’emittente inglese si è detto «sconvolto» per aver perso il ricorso contro la revoca del diritto automatico alla tutela della polizia durante le visite in Gran Bretagna

Il principe Harry ha affermato, in una intervista alla Bbc, di volere una «riconciliazione» con la famiglia reale britannica dopo il traumatico strappo del 2020. Inoltre si è detto «sconvolto» dopo aver perso oggi alla Corte d'Appello di Londra il ricorso presentato contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito.

A proposito di suo padre Carlo, Harry ha raccontato: «Non mi parla a causa di questa storia della sicurezza». Aggiungendo di essere stanco di lottare e di non sapere quanto resta da vivere al sovrano, che si sottopone periodicamente alle terapie per far fronte a un cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024.

«Non riesco a vedere un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto», ha poi affermato.

Il principe ha descritto quanto avvenuto come un «vecchio trucco dell’establishment» del Regno Unito e si è detto sicuro che la Casa reale abbia influenzato la decisione.

Alla domanda se avesse chiesto a suo padre di intervenire, Harry ha risposto: «Non gli ho mai chiesto di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e di lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro».

Poi, riguardo ai rapporti con la sua famiglia, ha dichiarato: «Ci sono stati molti disaccordi tra me e alcuni dei miei familiari», precisando poi di averli «perdonati».