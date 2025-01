Il bilancio delle vittime degli incendi di Los Angeles è salito a 16: lo ha annunciato il medico legale della contea. Secondo l'ufficio del coroner, 11 corpi sono stati trovati finora nell'area devastata dall'incendio di Eaton, vicino alla città di Altadena, e cinque persone sono morte nell'incendio di Palisades, nel quartiere di lusso di Pacific Palisades.

Ordinata l’evacuazione per 153mila cittadini

Sono oltre 153mila i cittadini di Los Angeles che hanno ricevuto l'ordine di evacuazione per gli incendi che da giorni stanno devastando la contea. Lo riporta Nbc news.

Il fronte più preoccupante, secondo le autorità, è il rogo di Palisades, «un mostro a più teste con possibilità di crescita in diverse direzioni», vista la folta vegetazione dell'area, ha spiegato David Ortiz, portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles.

I più ricchi “assoldano” pompieri privati

Con i devastanti incendi che continuano a imperversare a Los Angeles c'è chi ha iniziato ad assoldare compagnie private di vigili del fuoco. Si tratta di cittadini più che benestanti che si possono permettere di pagare contractor per cercare di salvare la propria casa. In periodi normali il costo di un servizio del genere si aggira attorno ai 1.000 dollari ma durante un'emergenza così grave si possono pagare fino a 5.000 dollari.

Per molti nel ricco quartiere di Pacific Palisades, dove infuria l'incendio più grande, questo è un piccolo prezzo da pagare per proteggere ville che costano milioni di dollari. E c'è anche chi si è offerto di pagare fino a 100.000 dollari per essere messo in cima alla lista. Per non parlare degli idranti privati che si possono installare ma il cui costo si aggira attorno a 100.000 dollari più una tassa da 35.000 dol lari da pagare all'azienda idrica per avere l'accesso all'acqua.