Il presidente Usa ha parlato di «una pace duratura in Ucraina» per poi aggiungere: «Non penso ci sarà un cessate il fuoco, possiamo lavorare a un accordo mentre continuano a combattere»

Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca poco dopo le 19 (le 13 ora locale) per l'incontro bilaterale nello Studio Ovale prima di quello con gli altri leader europei. «È un onore avere Zelensky qui con noi», ha detto Trump. A chi gli chiedeva quale fosse il messaggio per gli ucraini ricevendo alla Casa Bianca Zelensky, Tump ha risposto: «Amiamo gli ucraini».

«Se tutto va bene oggi, avremo un trilaterale, e penso che ci saranno ragionevoli possibilità di porre fine alla guerra quando lo faremo», ha poi annunciato il presidente Usa, facendo sapere che Vladimir Putin «si aspetta la mia telefonata una volta finiti gli incontri di oggi».

«Dobbiamo mettere fine a questa guerra», ha detto Volodymyr Zelensky, per poi aggiungere di essere «pronto a un trilaterale» con Putin.

Il presidente ucraino ha anche dichiarato: «Sono aperto a tenere le elezioni una volta raggiunta la pace in Ucraina».

«Avremo una pace duratura in Ucraina, spero immediatamente», ha dichiarato Trump nello studio Ovale, senza tuttavia rispondere a una domanda sull'eventuale cessione di territori ucraini alla Russia.

«Non penso ci sia bisogno di un cessate il fuoco. Non penso ci sarà un cessate il fuoco.

Possiamo lavorare a un accordo di pace mentre continuano a combattere», ha poi evidenziato Trump nello Studio Ovale.

Leader europei arrivati alla Casa Bianca

I sette leader europei, tra cui la premier italiana, Giorgia Meloni, sono intanto arrivati alla Casa Bianca per l'incontro con Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Il primo ad arrivare è stato il segretario generale dela Nato, Mark Ruttte. Macron, Starmer, Merz, von der Leyen, Stubb e Rutte sono stati accolti con il tappeto rosso e la guardia d'onore militare sul South Lawn della Casa Bianca.

I leader europei alla Casa Bianca hanno assistito al colloquio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale dagli schermi nella stanza della Casa Bianca.