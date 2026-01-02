C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano.

Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è una 19enne della provincia di Latina

Secondo quanto si apprende, si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni che i carabinieri hanno fermato il giorno successivo al ritrovamento del cadavere per una tentata rapina commessa poco prima dell'incontro con la ragazza.

Ancora in corso, intanto, l'autopsia, che dovrà far luce sulle cause del decesso.