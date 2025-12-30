La ragazza si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia. L’ultimo contatto una ventina di giorni dopo, aveva riferito di stare bene e di non aver intenzione di rientrare

È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. Il corpo era stato rinvenuto in un cortile.

La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. Sono stati i genitori della ragazza a chiamare gli inquirenti.

Si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre, quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.