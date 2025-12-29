Il cadavere trovato in via Paruta. Avrebbe tra i 25 e i 30 anni, ha lividi sul corpo ed era semivestita

La procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. Il cadavere, al momento non identificato, è stato trovato nel cortile di uno stabile. Sul posto è presente il pm di turno Antonio Pansa, che coordina l'inchiesta dei carabinieri. Al momento sono ancora in corso i primi rilievi per capire le cause della morte. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale.

La donna trovata morta potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita. La giovane presenta dei lividi sul corpo che, però, non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Nel condominio pare non fosse conosciuta. La donna è stata trovata dal custode dello stabile popolare in uno spazio seminascosto del cortile. Aveva lividi anche sul collo, che fanno ipotizzare un delitto. Non aveva con sé documenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona.