La procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. Il cadavere, al momento non identificato, è stato trovato nel cortile di uno stabile. Sul posto è presente il pm di turno Antonio Pansa, che coordina l'inchiesta dei carabinieri. Al momento sono ancora in corso i primi rilievi per capire le cause della morte. Per stabilire le cause del decesso è presente anche il medico legale.

La donna trovata morta potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita. La giovane presenta dei lividi sul corpo che, però, non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Nel condominio pare non fosse conosciuta. La donna è stata trovata dal custode dello stabile popolare in uno spazio seminascosto del cortile. Aveva lividi anche sul collo, che fanno ipotizzare un delitto. Non aveva con sé documenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona.