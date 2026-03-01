Teheran conferma la morte della guida suprema e annuncia 40 giorni di lutto. Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama. In Pakistan assalto al consolato Usa: ci sono morti
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Immagini dall'Iran
La guida suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani.
Dopo l'annuncio di Trump arriva la conferma della tv di Stato di Teheran. L'Iran annuncia 40 giorni di lutto, mentre i Pasdaran minacciano l'operazione "più feroce" della storia contro Israele e le basi statunitensi. Lanciati missili durante la notte su Tel Aviv e sulle basi americane nel Golfo: Doha, Barhein, Kuwait City. A Dubai colpito un palazzo sull'isola artificiale di Palm Jumeirah e l'aeroporto internazionale. Bloccato nell'Emirato il ministro della Difesa Crosetto insieme a molti italiani. Chiuso lo Stretto di Hormuz dove passa la gran parte del petrolio.
09:32
Attacchi di Israele in Iran. Assalto in consolato Usa in Pakistan
Israele risponde con una nuova ondata di attacchi aerei contro "obiettivi del regime terroristico iraniano nel cuore di Teheran", con i media iraniani che confermano le esplosioni nella capitale della Repubblica islamica.
In Pakistan, intanto, i manifestanti hanno assalto il consolato Usa a Karachi: almeno 8 i morti.
09:27
Media Israele, attaccata la televisione di Stato a Teheran
I media israeliani riferiscono che la televisione di Stato di Teheran è stata attaccata
09:13
Media Iran, ucciso capo Intelligence della Polizia
Il capo dell'intelligence della polizia iraniana, Gholamreza Rezaian, è stato ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani contro la Repubblica islamica, riferiscono oggi i media iraniani. "Il generale Gholamreza Rezaian, capo dell'intelligence della polizia nazionale, è stato ucciso in seguito agli attacchi nemici di ieri ", ha riferito l'agenzia di stampa Fars, insieme ad altri media.
08:33
Trump: «Buoni candidati per guidare l’Iran»
Trump: «Ci sono alcuni buoni candidati per guidare l'Iran». Su X Reza Pahlavi, figlio dello scià iraniano deposto, ringrazia il tycoon per l'operazione militare lanciata contro l'Iran: «L'ora della liberazione è vicina». Una parte del popolo iraniano festeggia, ma in migliaia sfilano in lutto e gridano slogan contro Israele e l'America.
08:15
Le minacce dei Pasdaran
Dopo l'attacco, i Pasdaran hanno minacciato "l'offensiva più feroce della storia" contro Stati Uniti e Israele. Immediata la replica di Donald Trump che in un post su Truth avverte: «L'Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto abbia mai fatto prima. È meglio che non lo facciano, però, perché se lo faranno, li colpiremo con una forza che non è mai stata vista prima».
08:00
Nuove esplosioni a Dubai
Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama per il lancio di missili dall'Iran, all'indomani dell'inizio dell'attacco americano e israeliano contro la Repubblica islamica. Lo riferiscono testimonianze locali. Secondo la Cnn, i residenti di Dubai, svegliandosi, hanno segnalato la presenza di dense colonne di fumo nero sopra l'area portuale di Jebel Ali. Finora non sono stati segnalati feriti. I detriti di un drone abbattuto sulla Business Bay di Dubai hanno causato un incendio nel principale porto commerciale della città, hanno affermato le autorità.