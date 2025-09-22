«Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas». Così su X il ministero degli Esteri israeliano. «Israele non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva» e «la violazione di un blocco navale legittimo».

«Se il reale desiderio dei partecipanti è fornire aiuti umanitari invece che servire Hamas, Israele invita le navi ad attraccare al porto di Ashkelon e a scaricare lì gli aiuti, da dove saranno trasferiti prontamente e in modo coordinato a Gaza. Israele esorta i partecipanti a non violare la legge e ad accettare la proposta di Israele per un trasferimento pacifico di qualsiasi aiuto».

