Dopo sette mesi dall'apertura del fascicolo, oggi pomeriggio è arrivata la decisione Uefa della camera di controllo del Fair play finanziario sulle violazioni commesse dalla Juventus.

Mano pesante sulla società bianconera, che è stata sanzionata con la squalifica per un anno da tutte le competizioni europee e con un ammenda di 20 milioni di euro, da pagare in parte subito e in parta con la condizionale. La formazione allenata da Massimiliano Allegri, al termine dello scorso campionato era riuscita a qualificarsi alla Conference League nonostante i dieci punti di penalità ricevuti per il caso relativo alle plus valenze. I bianconeri perdono dunque la possibilità di partecipare alla terza competizione europea per ordine di importanza. Al posto della Juventus accede alla Conference la Fiorentina, i viola avevano chiuso il campionato 2022/2023 all'ottavo posto, un solo punto sotto la Juventus.