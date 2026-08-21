Nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato, che si celebrerà il 1° settembre, Papa Leone XIV lega guerra, crisi ambientale e crisi morale. E rilancia l’immagine biblica delle spade trasformate in aratri

La guerra non distrugge soltanto vite umane, città e infrastrutture. Distrugge anche la terra, contamina l’acqua e l’aria, consuma risorse e alimenta nuove povertà e tensioni. È questo il cuore del messaggio di Papa Leone XIV per l’XI Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato, approvato diffuso in vista della celebrazione del 1° settembre. Il tema scelto è tratto dal profeta Isaia: «Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci».

Un’immagine antica che il Papa trasforma in una denuncia profondamente contemporanea. Isaia immaginava un mondo nel quale gli strumenti della morte sarebbero stati convertiti in strumenti per sostenere la vita. Oggi, osserva Leone XIV, accade troppo spesso l’esatto contrario: risorse, energie e intelligenze continuano a essere indirizzate verso la guerra e la distruzione.

Guerra e crisi ambientale: un unico dramma

Per il Pontefice, le grandi crisi del nostro tempo non possono essere considerate separatamente. La sofferenza umana, i conflitti e il deterioramento dell’ambiente fanno parte di una stessa ferita.

La guerra produce infatti conseguenze che vanno molto oltre il campo di battaglia. La contaminazione di aria e acqua può compromettere la sicurezza alimentare; il degrado delle risorse genera povertà e disuguaglianze; povertà, disuguaglianze e competizione per le risorse possono alimentare nuove tensioni e nuovi conflitti. Si crea così un circolo vizioso nel quale guerra e devastazione ambientale finiscono per alimentarsi reciprocamente.

È una delle parti più politiche del messaggio, pur senza essere un messaggio politico in senso stretto. Leone XIV denuncia infatti l’incapacità della comunità internazionale di trasformare la consapevolezza del rapporto tra conflitti, risorse naturali e ambiente in decisioni realmente capaci di prevenire le guerre e risolvere pacificamente le controversie. Il Vaticano aveva già indicato questo punto nel presentare il tema della Giornata del Creato.

La guerra come fallimento dell’umanità

Il Papa non si limita dunque a parlare di ambiente. Porta il discorso sul terreno della responsabilità morale.

La guerra, scrive Leone XIV, rivela un «fallimento profondo» dell’umanità, anche nella responsabilità di custodire il Creato che le è stato affidato.

Non c’è, dunque, una vera cura dell’ambiente senza una cultura della pace. E non può esserci pace autentica se il modello di sviluppo continua a essere fondato sul dominio, sul consumo senza limite e sulla ricerca del profitto immediato.

È qui che il messaggio assume una dimensione più ampia. Leone XIV parla di una crisi non soltanto ambientale, ma anche etica e culturale: una crisi nella quale vengono meno il senso del limite e la capacità di riconoscere che la Terra non è una risorsa infinita a disposizione dell’uomo.

«Le spade in vomeri»

La forza del messaggio sta allora nella sua immagine centrale. Le armi devono diventare strumenti per la vita.

Il Papa riprende il sogno di Isaia per proporre una vera inversione di rotta: ciò che oggi viene utilizzato per distruggere dovrebbe essere destinato a costruire, coltivare, proteggere e generare futuro.

È un appello che riguarda anche le enormi risorse economiche e tecnologiche assorbite dagli apparati militari. La domanda implicita è semplice e radicale: quanto potrebbe cambiare il mondo se una parte di quelle energie fosse destinata alla lotta contro la povertà, alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza alimentare, alla ricerca e alla costruzione della pace?

Per Leone XIV la risposta non può essere soltanto tecnologica. Serve una trasformazione più profonda, quella che definisce un’autentica «conversione ecologica».

Significa cambiare il rapporto con il Creato, ma anche con le altre persone e con il potere. Significa riconoscere che ambiente, pace, giustizia sociale e sviluppo non sono questioni separate.

Il messaggio del Papa arriva in un momento nel quale guerre e crisi ambientali continuano a moltiplicarsi e propone quindi una lettura precisa: la difesa del Creato passa anche dalla costruzione della pace.

La Giornata del 1° settembre diventa così molto più di una ricorrenza dedicata all’ambiente. Diventa una domanda rivolta alla politica, all’economia e alle coscienze: che cosa scegliamo di fare delle nostre risorse, delle nostre conoscenze e del nostro potere?

Isaia aveva già indicato la direzione: le spade possono diventare vomeri, le lance possono diventare falci. Gli strumenti della morte possono essere trasformati in strumenti di vita.

È questa, oggi, la sfida che Leone XIV affida al mondo.