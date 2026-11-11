La decisione del giudice arriva dopo le istanze presentate dai difensori, che avevano fatto leva sull’età del loro assistito

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha lasciato il carcere di Orvieto. L’ex manager sconterà agli arresti domiciliari, nella sua abitazione a Roma, la condanna definitiva a cinque anni per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Il giudice di sorveglianza ha disposto il trasferimento nei giorni scorsi.

Moretti, che ha compiuto 73 anni lo scorso 29 ottobre, era entrato spontaneamente nell’istituto penitenziario umbro il 26 giugno scorso. A riportare la notizia del passaggio al regime domiciliare è il Quotidiano Nazionale.

La richiesta dei legali di Moretti e il fattore età

La decisione del giudice arriva dopo le istanze presentate dai difensori dell’ex amministratore delegato. Gli avvocati avevano chiesto di consentire al loro assistito di scontare la pena nella propria abitazione, facendo leva sull’età. Continua a leggere su LaCapitaleNews.it