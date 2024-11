È stato scoperto grazie all'intelligenza artificiale un nuovo potente antibiotico contro il superbatterio Acinetobacter baumannii, identificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei batteri resistenti più pericolosi al mondo. La nuova molecola è stata trovata grazie all'algoritmo tra quasi 7.000 candidati in appena 2 ore. A scoprirlo è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Institute for Infectious Disease Research – David Braley Centre for Antibiotic Discovery dell'Università McMaster (Canada) e del Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering dell'Università di Harvard (Stati Uniti), che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e di altri prestigiosi istituti.

Il risultato, che è stato pubblicato sulla rivista Nature Chemical Biology, apre la strada anche alla scoperta di nuovi antibiotici da potere utilizzare contro microorganismi dannosi per la salute dell'uomo. I dati di questo esperimento sono stati dati in pasto a una rete neurale (una IA) per addestrarla a comprendere quali strutture chimiche sono in grado di attaccare il batterio. Nel passo successivo hanno sottoposto all'intelligenza artificiale oltre 6.800 molecole con efficacia sconosciuta contro il batterio, chiedendole di individuare quelle potenzialmente in grado di ucciderlo. L'Intelligenza artificiale ha tirato fuori un elenco di 240 molecole che gli scienziati ha ridotto a sole nove: da queste è emersa l'abaucina, un composto antibatterico con attività specifica proprio contro questo batterio (non ha dato esiti positivi contro altri). Le infezioni causate da questi superbatteri uccidono un 1,3 milioni di persone ogni anno, ma con la nuova scoperta gli scienziati hanno individuato l'abaucina, antibiotico sperimentale, capace di uccidere questo batterio killer.