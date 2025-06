L'esercito israeliano ha dichiarato di aver centrato finora più di 200 obiettivi in tutto il Paese. La guida suprema iraniana Ali Khamenei avverte: «Il regime sionista non uscirà indenne da questo crimine»

Dopo gli attacchi di Israele contro l'Iran, Teheran risponde con una pioggia di missili. A seguito dell'offensiva israeliana nella notte tra il 12 e il 13 giugno, ecco la rappresaglia iraniana con una pioggia di missili.

La tensione era tornata a salire nella serata di oggi, con la ripresa dell'attacco di Israele: numerose esplosioni erano state segnalate nell'area della capitale Teheran, in particolare nelle zone orientali e occidentali della città. L'operazione puntava anche ai siti nucleari, in particolare a Isfahan. Qualche ora dopo, ecco la replica iraniana con il lancio di circa 150 missili: «Tutto Israele è sotto attacco mentre l'Iran lancia missili», si legge in un post pubblicato su X dalle Forze di difesa israeliane.

Le esplosioni

Forti esplosioni sono state udite anche a Gerusalemme dopo l'allerta missilistica iraniana. Esplosioni sono state udite nel centro di Tel Aviv, dove si è levata una gigantesca colonna di fumo. I palazzi nel centro di Tel Aviv hanno tremato per l'esplosione.

Khamenei: «Israele non ne uscirà indenne»

«Le forze armate iraniane agiranno con forza e impoveriranno il regime sionista». Lo ha dichiarato la guida suprema iraniana Ali Khamenei in un messaggio televisivo alla nazione, nella sua seconda reazione all'attacco israeliano all'Iran di oggi. «Il regime sionista non uscirà indenne da questo crimine», ha aggiunto, osservando: «Il popolo iraniano può essere certo che non ci sarà tregua in questo senso».

Israele, colpiti oltre 200 obiettivi in tutto l'Iran

L'esercito israeliano nel frattempo ha dichiarato di aver centrato finora più di 200 obiettivi in tutto l'Iran. «Finora abbiamo colpito più di 200 obiettivi e continuiamo a colpire», ha dichiarato ai giornalisti il portavoce militare, il generale di brigata Effie Defrin.

L'offensiva nell'ambito dell'operazione Rising Lion sarebbe arrivata all'impianto nucleare di Fordow,che si trova a centinaia di metri di profondità. L'agenzia Fars fa riferimento a due esplosioni nella zona, mentre l'emittente iraniana Press Tv afferma che le difese aree della Repubblica islamica hanno

abbattuto un drone israeliano nei pressi di Fordow, che si trova a sud di Qom, città santa per gli sciiti.

Gli attacchi israeliani si sviluppano ad ampio raggio e non si limitano a Teheran. Esplosioni vengono segnalate anche nell'area di Isfahan, nell'Iran Centrale, in una provincia che ospita diversi impianti collegati ai programmi nucleari, evidenzia l'agenzia Mehr.