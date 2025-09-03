Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione civile per estrarre i feriti dalle lamiere. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto

Quindici persone sono morte e almeno 20 persone sono rimaste ferite nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona, secondo quanto riferisce Cnn Portogallo su X.

La funicolare, che collega la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto, è il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per estrarre i feriti dalle lamiere.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto verso le 18.00 e il veicolo è precipitato andando a sbattere su uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La zona centrale è molto frequentata anche da pedoni e avventori degli stabilimenti vicini.

Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo «profondo cordoglio», in particolare «per i morti e i feriti gravi».