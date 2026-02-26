La vittima aveva 56 anni. Il delitto è avvenuto all’interno del suo studio nel centro città. Indagini in corso

Un commercialista di 56 anni è accoltellato a morte oggi, giovedì 26 febbraio, nel suo studio in via Grande nel cuore di Livorno. Intorno alle ore 18,40, l'assassino è stato arrestato dopo una breve fuga. Un testimone ha raccontato al 'Tirreno' di aver visto un uomo con giubbotto e cappuccio scappare dal palazzo, dirigendosi verso il porto.

Sul posto si è registrato un grande dispiegamento di forze dell'ordine: la squadra mobile della Questura, oltre alle ambulanze del 118 e alla polizia locale. Intorno alle 18 è arrivato anche il medico legale. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Niccolò Volpe.