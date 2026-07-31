Storico capitano e vicepresidente onorario del club, Baresi ha scritto pagine indelebili della storia rossonera vincendo sei scudetti e tre Coppe dei Campioni

È morto all'età di 66 anni Franco Baresi, storico capitano e leggenda del Milan. L'ex difensore, da tempo alle prese con una grave malattia, si è spento oggi. Ad annunciarne la scomparsa è stato lo stesso club rossonero con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali.

«La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura», si legge nel post del Milan.

Baresi è stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio e una delle bandiere più rappresentative del club rossonero. Con la maglia del Milan ha collezionato il record di 719 presenze, conquistando sei campionati di Serie A, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, quattro Supercoppe Italiane, oltre ad altri prestigiosi trofei che hanno segnato un'epoca.

Nato nel 1960, ha legato l'intera carriera al Milan, diventandone il capitano e il simbolo durante gli anni dei grandi successi nazionali e internazionali. Dal 2020 ricopriva il ruolo di vicepresidente onorario del club. Con la maglia della Nazionale italiana ha disputato 81 partite, prendendo parte a tre Campionati del Mondo e contribuendo al percorso degli azzurri fino alla finale di Usa '94.