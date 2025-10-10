Premiata l'attivista venezuelana per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia

Il Premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia. Il premio va a una "coraggiosa e impegnata paladina della pace", "una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente". Così il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell'assegnazione del premio a Corina Machado. Machado "riceverà il premio Nobel per la pace per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia", ha affermato il comitato nel suo annuncio.

Il Comitato: «Trump? decidiamo sulla volontà di Alfred Nobel»

La decisione del comitato del premio Nobel si basa solo sul "lavoro e sulla volontà di Alfred Nobel". Così il presidente del comitato Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha risposto ad una domanda sul desiderio espresso da Donald Trump di ricevere il premio.