Agosto, tempo di valigie anche per la politica. Con le Camere in pausa e i lavori parlamentari sospesi, il calendario istituzionale si svuota, ma solo in parte: le ferie dei leader sono brevi, frammentate, e sempre accompagnate dal pensiero ai dossier ancora aperti. Tra incontri, appuntamenti pubblici e l’ombra delle regionali d’autunno, il relax è relativo.

Sergio Mattarella resta fedele alla montagna. Come negli ultimi anni, il presidente della Repubblica trascorrerà alcuni giorni in Trentino, in Val di Siusi, lontano dal caldo e dal clamore. Una scelta che conferma il suo stile sobrio e riservato, in netta differenza con il suo predecessore Giorgio Napolitano, che in agosto prediligeva le Eolie. La premier Giorgia Meloni, invece, cambia scenario: secondo indiscrezioni, in queste ore sarebbe in partenza per una delle isole greche delle Cicladi insieme alla famiglia, per poi fare rotta – dopo Ferragosto – verso la Puglia, meta a lei cara e già scelta nel 2024 per ospitare il G7 di Borgo Egnazia.

In casa delle seconde cariche dello Stato, Lorenzo Fontana opterà per il mare del Gargano, mentre Ignazio La Russa rientrerà nella sua Sicilia, senza escludere una tappa a Zoagli, nel Tigullio, per qualche giorno di pausa ligure.

Tra i ministri della maggioranza, Matteo Salvini sceglie le Dolomiti trentine, lontano dalle spiagge affollate. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani rimarrà nelle sue terre di Fiuggi, dedicandosi alla famiglia, così come Roberto Calderoli, che passerà agosto nel suo casolare del Monferrato. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha già confermato la sua meta: Alpiaz Montecampione, in Valcamonica.

Sul fronte dell’opposizione, Nicola Fratoianni seguirà la rotta greca (magari incrociando la premier), mentre Angelo Bonelli si rifugerà in Trentino, non lontano dai luoghi scelti da Salvini. Elly Schlein, segretaria del Pd, mantiene il riserbo sulla destinazione, ma ha già fissato una serie di impegni politici che limiteranno le giornate di svago. Carlo Calenda visiterà il Portogallo, mentre Giuseppe Conte tornerà nella sua “amata Puglia”. Per Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ferie in famiglia, senza ancora indicazioni precise sul luogo.

Agosto avrà anche i suoi crocevia politici. Molti leader, compresa Meloni, sono attesi al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, che a fine mese segnerà di fatto la ripartenza della stagione politica. Sarà lì che si cominceranno a scaldare i motori in vista della campagna elettorale d’autunno.

Il segretario dei Radicali italiani Filippo Blengino, invece, sceglierà una vacanza controcorrente: ha annunciato che visiterà diverse carceri italiane, un modo per unire impegno politico e tempo libero.

In fondo, anche quando i telefoni restano in tasca e le mail in attesa, per i protagonisti della politica italiana agosto non è mai un mese davvero vuoto. È solo la calma apparente prima di un settembre che si preannuncia infuocato.