L’Ad del gruppo privato ha elogiato il team del game show diventato strategico in access prime time: «Un piccolo miracolo». Numeri record e frecciatine contro la concorrenza: «Il loro gioco non è un gioco»

Oggi Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, è entrato a sorpresa negli studi de «La Ruota della Fortuna» durante le registrazioni per ringraziare Gerry Scotti, Samira Lui e tutta la squadra. «Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo», ha esordito l’AD, elogiando il lavoro di squadra. Ha poi sottolineato: «Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta».

Un tributo al gioco e ai protagonisti

Berlusconi ha riservato parole speciali per Gerry Scotti, definendolo protagonista di una sfida «impossibile» accettata con coraggio e professionalità. Ha ringraziato anche Samira Lui, «veramente una scoperta».

Ha poi evidenziato i valori distintivi del format: «Non solo un bel prodotto televisivo e ottimi ascolti, ma un gioco che riscopre l’amore per la lingua italiana, oltre che divertente e istruttivo». Un’affermazione sottile ma chiara nei confronti della concorrenza Rai: «I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco... senza alcun merito e nessuna reale prova da superare».

Numeri da record, access in bilico

«La Ruota della Fortuna» continua ad avere la meglio su «Affari Tuoi» di Stefano De Martino. Ieri ha registrato 4,109 milioni di spettatori (23% share) contro i 3,993 milioni (22,4%) di Rai 1, mantenendo il vantaggio anche in sovrapposizione. Affaritaliani sottolinea che la strategia estiva di Mediaset ha invertito i ruoli, trasformando il game show in access prime time in una mossa vincente che ha messo in difficoltà la rete di Viale Mazzini.

La risposta di Rai: «Palinsesto forte e servizo pubblico»

La risposta della Rai non si è fatta attendere. Il direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha difeso con forza il palinsesto: grazie a «Affari Tuoi» e Stefano De Martino, Rai ha già recuperato circa 6 punti di share in access prime time, dimostrando la solidità della propria programmazione e il legame con il pubblico. Ha anche rivendicato il valore culturale dell’offerta Rai, auspicando un confronto basato su parametri consolidati, che per Mediaset restano «scarsamente esplorati»