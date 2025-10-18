Saltano gli sconvolgimenti ipotizzati dopo il voto: Noi Moderati supera il quorum e salta l’effetto domino che avrebbe messo a rischio lo scranno guadagnato dal sindaco di Reggio Calabria

È ancora un dato ufficioso, un’indiscrezione da fonti accreditate ma (ovviamente, in attesa che si chiudano i verbali) senza conferme ufficiali. I boatos però dicono che potrebbe non esserci alcuno sconvolgimento nei conteggi dopo le Regionali: il partito di Lupi avrebbe superato il 4% e sarebbero salbi il seggio di Vito Pitaro e Riccardo Rosa ma anche quello di Falcomatà per il Pd.

Massima cautela: manca ancora la chiusura dei conteggi della Corte d’Appello di Catanzaro. Se così fosse sarebbe tutto confermato, nessuna sorpresa, dunque, nonostante il frastuono di calcoli, post e interpretazioni “creative” che hanno animato le ultime settimane.

Il punto sensibile sarebbe uno solo: il famigerato 4% di Noi Moderati. Se non lo avesse raggiunto, si sarebbe aperta una voragine nel quadro complessivo degli eletti, con un effetto domino capace di travolgere il seggio di Giuseppe Falcomatà.

Noi Moderati il quorum invece, sempre se le indiscrezioni fossero confermare, lo avrebbe raggiunto.

Dunque, Noi Moderati conserva il quorum e Vito Pitaro, il vibonese da quasi 12.000 preferenze, si prepara a entrare a Palazzo Campanella.