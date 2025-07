Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato alla base congiunta di Andrews, fuori Washington, DC, in vista del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, previsto per stasera. Lo riporta il Times of Israel. Ad accoglierlo, tra gli altri, l'ambasciatore Yechiel Leiter, il console generale a New York Ofir Akunis e il vice ambasciatore Eliav Benjamin. In giornata incontrerà anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff.

Fonti mediche negli ospedali della Striscia di Gaza hanno riferito che 14 palestinesi sono stati uccisi in seguito ai bombardamenti israeliani su varie zone della Striscia di Gaza a partire dall'alba di oggi. Lo riporta Wafa.

Il primo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas su un cessate il fuoco a Gaza si è concluso senza un accordo, secondo quanto riportato da Sky News Arabia, che ha citato funzionari palestinesi a conoscenza dei negoziati. I negoziatori israeliani e una delegazione del movimento radicale palestinese hanno ripreso i colloqui a Doha domenica sera. Le fonti hanno riferito all'emittente televisiva che la delegazione israeliana «non ha un mandato sufficiente per raggiungere un accordo» con Hamas. Il primo round di colloqui si è svolto nel contesto della visita del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, prevista.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti, prima di salire a bordo dell'Air Force One in volo dal New Jersey domenica, che un cessate il fuoco a Gaza potrebbe essere raggiunto entro la prossima settimana. Il 4 luglio, Hamas ha consegnato ai mediatori una risposta positiva all'ultimo piano di cessate il fuoco. Il 2 luglio, Trump ha dichiarato che Israele aveva accettato i termini di un cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza.

Un alto ufficiale delle forze di sicurezza di Hamas ha dichiarato alla Bbc che il gruppo armato palestinese ha perso circa l'80% del controllo sulla Striscia di Gaza e che i clan armati stanno colmando il vuoto. Nei messaggi, scambiati con il giornalista Bbc, l'ufficiale ha dipinto un quadro della disintegrazione interna di Hamas e del collasso quasi totale della sicurezza a Gaza, che il gruppo governava prima del conflitto. «Siamo realistici: non è rimasto quasi nulla della struttura di sicurezza. La maggior parte dei leader, circa il 95%, è ormai morta... Le figure attive sono state tutte uccise», ha detto. «Quindi, cosa impedisce a Israele di continuare questa guerra?», ha aggiunto.

Secondo l'ufficiale, Hamas ha tentato di riorganizzarsi durante il cessate il fuoco di 57 giorni con Israele all'inizio di quest'anno, riorganizzando i suoi consigli politici, militari e di sicurezza. Ma da quando Israele ha posto fine alla tregua a marzo, ha preso di mira le restanti strutture di comando di Hamas, lasciando il gruppo nel caos. «Per quanto riguarda la sicurezza, voglio essere chiaro: è completamente crollata. Completamente distrutta. Non c'è più alcun controllo da nessuna parte», ha detto.