Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato stamattina che le sirene d'allarme sono entrate in funzione nel sud dello Stato ebraico, dopo il lancio di missili dall'Iran. «Le sirene hanno risuonato in diverse zone di Israele in seguito all'identificazione di missili lanciati» dal territorio iraniano, hanno scritto le Idf su Telegram aggiungendo di essere al lavoro per intercettare i vettori nemici. Il missile ha penetrato le difese israeliane e ha impattato a Beer Sheva, nel centrosud dello Stato ebraico. Lo riportano i media locali, specificando che si registrano danni ma nessun ferito. n singolo missile balistico lanciato dall'Iran ha provocato un'ingente devastazione a Beer Sheva, nel sud di Israele.

L'ordigno caduto stamani in un parcheggio vicino a edifici residenziali ha distrutto diversi appartamenti, lasciato un cratere a terra, veicoli in fiamme, facciate di edifici e balconi crollati. L'Mda segnala sette feriti. Le Ferrovie israeliane hanno comunicato che la stazione di Beer Sheva Nord è stata chiusa per danni. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato che «il sito Microsoft di Beer Sheva è stato attaccato perché collabora con l'esercito israeliano».

Idf: «Intercettore non ha funzionato»

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che il malfunzionamento dell'intercettore è probabilmente la causa del mancato abbattimento del missile iraniano che ha colpito stamattina Beer Sheva, nel sud dello Stato ebraico, già bombardata ieri.