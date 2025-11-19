La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al Quirinale per un incontro, ancora in corso, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La premier, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Colle dove è arrivata alle ore 12.45.

Italia Mondo

FdI attacca il Colle: «Consiglieri contro Meloni? Smentiscano». Immediata la replica: «Sconfina nel ridicolo»

Redazione
FdI attacca il Colle: «Consiglieri contro Meloni? Smentiscano». Immediata la replica: «Sconfina nel ridicolo»

L'incontro è stato preceduto da una telefonata del presidente del Consiglio al Capo dello Stato nel corso della quale aveva chiesto al presidente di vedersi. Richiesta subito accolta da Mattarella.