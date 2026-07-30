Proseguono le operazioni nell’area del crollo mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento

Una palazzina di due piani è crollata nel pomeriggio a Messina, in contrada Pistunina, lungo la strada statale 114. Il bilancio provvisorio è di almeno cinque persone gravemente ferite, soccorse dal personale del 118 e trasferite in codice rosso al Policlinico universitario della città.

A seguito dell'arrivo dei feriti, il Policlinico universitario di Messina ha attivato il piano di emergenza interno per far fronte all'elevato afflusso di pazienti. La direzione sanitaria ha inoltre disposto il richiamo di medici provenienti da altri ospedali per rafforzare l'assistenza.

Sul luogo del crollo sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento dell'edificio.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l'immediata attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per coordinare le attività di assistenza e garantire il supporto alle persone coinvolte. Sono stati inoltre attivati i Servizi sociali del Comune per assistere le famiglie interessate dall'emergenza.

«Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell'emergenza – ha dichiarato il sindaco Basile –. L'attivazione del Coc e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie».