Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle cause del guasto. I tecnici dell'azienda sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dei server

Domenica di disagi per gli utenti dei servizi Meta. Dalle 9.30 di questa mattina migliaia di persone hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti su Instagram e Facebook, mentre problemi vengono segnalati anche per WhatsApp. Nel giro di pochi minuti le segnalazioni si sono moltiplicate, confermando un disservizio che interessa le principali piattaforme del gruppo.

Per molti utenti Facebook risulta del tutto inaccessibile, anche se il disservizio sembra aver risparmiato la visualizzazione mobile. Tentando di accedere al proprio profilo da computer compare il messaggio: «Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto».

Anche le applicazioni mobili presentano criticità: i feed non vengono caricati, l'invio e la ricezione dei messaggi risultano irregolari e non è possibile pubblicare storie o nuovi contenuti.

Al momento Meta non ha diffuso comunicazioni ufficiali sulle cause del guasto. I tecnici dell'azienda sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dei server, mentre il numero delle segnalazioni continua a crescere.

Non è la prima volta che i servizi del gruppo vengono colpiti da un blackout. Il 12 giugno 2026 un problema tecnico aveva impedito agli utenti di accedere alle piattaforme, aggiornare i feed e caricare storie. Anche in quell'occasione Meta non aveva fornito spiegazioni dettagliate sull'origine del disservizio, limitandosi a risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Un altro blackout di portata mondiale aveva interessato Facebook, Instagram e Threads nel 2024, quando milioni di utenti erano stati improvvisamente disconnessi dai propri account e le piattaforme erano rimaste irraggiungibili per diverse ore.

Il precedente più grave resta però quello del 4 ottobre 2021, il down più lungo nella storia di Meta. Per circa dieci ore Facebook, Instagram e WhatsApp furono inaccessibili in tutto il mondo a causa di un errore di configurazione dei router Border Gateway Protocol (BGP), il sistema che instrada il traffico tra i data center dell'azienda. In pratica, le piattaforme scomparvero temporaneamente da Internet.

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Meta, l'andamento del disservizio può essere seguito attraverso Downdetector Italia, che monitora in tempo reale il numero delle segnalazioni, oppure verificando gli aggiornamenti pubblicati dagli utenti sulle piattaforme alternative, come X, attraverso gli hashtag #FacebookDown e #InstagramDown.