Il 35enne sarebbe stato prima circondato e aggredito. Poi ha cercato di scappare ma è stato rincorso e colpito più volte

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stato un ragazzo di 15 anni (ne compirà 16 tra qualche giorno) a sferrare i fendenti all'addome di Bakari Sako, con un coltello o un cacciavite, uccidendolo.

Il 35enne originario del Mali è stato accerchiato all'alba di sabato scorso da un gruppo di cinque giovani e ferito mortalmente da uno di loro in piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Sono cinque i fermi disposti, quattro dalla procura minorile e uno della procura ordinaria.

Il maggiorenne è Fabio Sale, di 20 anni, i quattro minori hanno tra i 15 e i 16 anni. Bakari, stando a quanto viene riportato nel capo d'imputazione contestato nel provvedimento di fermo, è stato prima circondato e aggredito con pugni e spintoni. Poi ha cercato di fuggire ma è stato rincorso e colpito tre volte nella zona toracica e addominale con un'arma da taglio che il 15enne portava con sé.