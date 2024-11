Il soccorritore Francesco Creazzo di Sos Mediterranee ha ricostruito la tragica giornata di ieri: «Dalle autorità non ci è arrivato alcun supporto»

Oltre 100 migranti sono annegati al largo della Libia. L'allarme arriva da Francesco Creazzo di Sos Mediterranee che ricostruisce la tragica giornata di ieri, quando Alarm Phone ha lanciato l'allerta alle autorità e alla Ocean Viking su tre barche in pericolo: una con 40 persone, «mai rintracciata», e due gommoni con a bordo tra le 100 e le 120 persone ciascuno.

Il primo è stato ritrovato ribaltato. «Abbiamo avvistato dieci corpi - ha detto Creazzo - ma il mare era molto mosso, impossibile ci siano sopravvissuti». L'altro è stato riportato in Libia dalle autorità: a bordo i cadaveri di una mamma e del suo bimbo.

«Mercoledì è scattato l'allarme, ma con la Ocean Viking eravamo a 10 ore dalla zona segnalata, ci siamo diretti inizialmente verso il barchino più piccolo perché era quello relativamente più vicino, ma nonostante le ricerche non siamo riusciti a trovarlo». A quel punto è arrivata la segnalazione sul fatto che uno dei due gommoni fosse in grande difficoltà. «Così abbiamo invertito la rotta e ci siamo diretti verso il gommone - spiega ancora Creazzo - abbiamo navigato tutta la notte, ma quando siamo arrivati e, insieme ad altre tre navi mercantili che erano lì, abbiamo iniziato a cercare, abbiamo avvistato il relitto capovolto e una decina di corpi. Le condizioni del mare erano proibitive».

«Dalle autorità - prosegue - non ci è arrivato alcun supporto, neppure il coordinamento delle operazioni tra le navi che stavano cercando il gommone». Le notizie sul terzo gommone sono arrivate invece da Safa Msheli, portavoce di UN migration, ha spiegato ancora Sos Mediterranee. Sarebbe stato riportato in Libia dalle autorità, «il che significa che i migranti sono stati messi in stato di detenzione», conclude Creazzo.