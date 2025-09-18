Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. È stato trovato dal figlio in fin di vita sul ballatoio di casa: ipotesi strangolamento

Un fotografo di 74 anni Maurizio Rebuzzini è stato trovato mercoledì sera in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava di via Zuretti nella zona della Stazione Centrale di Milano. È poi stato portato in ospedale dove è morto.

Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con un strangolamento. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile. L'allarme è stato dato dal figlio.

La polizia di Stato, intorno alle 20, è intervenuta al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. La vittima, aveva sul corpo ecchimosi, era stata trasportata in arresto cardiaco in ospedale, dopo essere stata trovata dal figlio di 44 anni in via Zuretti dove il fotografo aveva lo studio.