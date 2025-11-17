L'indagine in corso riguarda un giovane addetto alle pulizie che è stato fermato dagli steward e consegnato alla polizia dopo che la vittima lo ha riconosciuto e segnalato

Allo stadio a fare il tifo per la Norvegia, la Nazionale del suo Paese, una 24enne che vive a Milano ha denunciato di essere stata molestata durante la partita da un 25enne, addetto alle pulizie dei bagni del Meazza, che è ora accusato di violenza sessuale. Sull'episodio indaga la polizia.

La ragazza ha riferito di essersi sentita poco bene e di essere andata in bagno, accompagnata da un'amica che è rimasta fuori. La violenza sarebbe avvenuta all'interno del locale; una volta uscita, la ragazza ha indicato agli steward il 25enne, che si è difeso raccontando di essersi avvicinato per soccorrerla.