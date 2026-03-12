Sabato 14 marzo giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. Presidi, manifestazioni e iniziative si terranno in tutta Italia per superare la precarietà e garantire salario dignitoso, stabilità e diritti ai ciclofattorini.

«L'inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, con il provvedimento di controllo giudiziario, conferma lo sfruttamento dei rider denunciato da anni dalla Cgil nelle piazze e nei tribunali: migliaia di lavoratori continuano a operare con paghe basse, sistemi di pagamento a cottimo e tutele insufficienti», afferma il sindacato di Corso d'Italia.

«La mobilitazione punta a rilanciare le principali rivendicazioni della Confederazione: aumento immediato delle paghe attraverso l'applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica e riconoscimento dei diritti fondamentali, tra cui ferie, permessi, malattia e infortuni retribuiti. Tra le richieste anche tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro» si legge in una nota.

«La mobilitazione del 14 marzo - afferma la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David - è un'occasione importante per trasformare la fase aperta dall'indagine giudiziaria in un cambiamento concreto: superare precarietà e sfruttamento e garantire ai rider lavoro stabile, salari adeguati, sicurezza e diritti. Nei prossimi giorni la Cgil continuerà il confronto con i rider nelle città e nei luoghi di lavoro per tradurre questa fase in un cambiamento strutturale nel food delivery».