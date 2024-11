L’attore è scomparso dopo una polmonite. Era stato il preside della scuola di magia di Hogwarts in sei degli otto film della serie

L'attore britannico Michael Gambon si è spento all'età di 82 anni in ospedale, dove era stato ricoverato per una polmonite, come annunciato dalla sua famiglia.

Era nato a Dublino il 19 ottobre 1940 ed era diventato una star internazionale per aver interpretato Albus Silente in sei degli otto film di Harry Potter, scelto dopo la morte del suo predecessore, Richard Harris, nel 2002.

«Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente in ospedale dopo una polmonite» hanno scritto sua moglie e suo figlio Fergus.

La carriera di Gambon, divenuto sir Michael dopo il riconoscimento del cavalierato da parte della regina Elisabetta II, lo ha visto protagonista del teatro shakespeariano e interprete di serie tv e film. Ha vinto 4 premi Bafta, gli Oscar britannici.