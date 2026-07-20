Si procede per il reato di omicidio colposo, ma non ci sono indagati. Il pm ha iscritto un procedimento nell'apposito registro “modello” 45 bis nei confronti di quattro operatori dell'ambulanza e due poliziotti

Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderahhim Fakir, avvenuta domenica in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la Procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro 'modello' 45 bis, «nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento».

Si tratta, in particolare, di quattro operatori dell'ambulanza e due dei poliziotti intervenuti, del commissariato Bolognina Pontevecchio.

Si procede per il reato di omicidio colposo, anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Non sono invece iscritti altri cittadini che si vedono nella scena, nel filmato girato da un residente. Non ci sono indagati, dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro, separato, destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta.

«Ho accettato l'incarico di avvocato della famiglia Fakir dai suoi parenti. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto con Magrini e Aldrovandi. Ma le indagini sull'attuale vicenda, come la Cedu richiede, andrebbero fatte da un Corpo autonomo e non dallo stesso a cui appartengono le persone coinvolte». Così all'Ansa l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir, in merito al fatto che attualmente sia la polizia a svolgere le indagini sulla morte del 42enne a Bologna durante l'intervento degli agenti. Come legale, Anselmo ha affrontato in passato casi come quello di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi.

Quando hanno chiesto aiuto al 118, i poliziotti intervenuti ieri a Bologna in via Svevo avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Risulta dai primi accertamenti svolti dalla Procura di Bologna, che segue le indagini della squadra mobile con il procuratore Paolo Guido e il pm Domenico Ambrosino. Poco prima i poliziotti erano stati chiamati da residenti, per la segnalazione di un uomo, appunto Fakir Abderrahim, in escandescenza, che se la sarebbe presa con il conducente di un'auto che stava entrando in un garage vicino al luogo dove poi il 42enne marocchino è morto.