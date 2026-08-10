Un cucciolo di scimmia, con ogni probabilità un cercopiteco verde, esibito nei video come se fosse un peluche. È bufera social attorno all’influencer napoletana Rita De Crescenzo, finita al centro delle critiche per una serie di contenuti pubblicati durante un soggiorno in Egitto. Nei filmati il piccolo primate appare indossando un vestitino rosa e un pannolino, mentre la TikToker lo definisce apertamente il suo “figlioletto”, raccontando di averlo regolarmente acquistato sul posto.

Presentate due denunce

La vicenda ha immediatamente innescato una dura reazione politica e dell’associazionismo. Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli e l’attivista animalista Enrico Rizzi hanno annunciato una segnalazione formale all’Ambasciata italiana in Egitto e al Ministero dell’Ambiente per fare luce sull’accaduto. I due ricordano come in Egitto — paese aderente alla Convenzione Cites sulla tutela delle specie minacciate — l’acquisto, la vendita e la detenzione di primati da parte di privati o turisti siano severamente vietati. Qualsiasi transazione di questo tipo rientra pertanto nel circuito del traffico illegale di fauna selvatica. Borrelli e Rizzi chiedono alle autorità di verificare la provenienza dell’animale e procedere con il sequestro immediato per affidarlo a strutture idonee. Continua a leggere su LaCapitale