Il rinvenimento questo pomeriggio nel quartiere di Piscinola, sul corpo presenti segni che riconducono a una possibile morte violenta. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Carabinieri
Il cadavere di una donna di 51 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio in un appartamento di piazza Sant'Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola.
Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini.
Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi di un femminicidio perché sul corpo ci sono segni che riconducono a una possibile morte violenta.