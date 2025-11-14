Il cadavere di una donna di 51 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio in un appartamento di piazza Sant'Alfonso, nel quartiere napoletano di Piscinola.

Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini.

Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi di un femminicidio perché sul corpo ci sono segni che riconducono a una possibile morte violenta.