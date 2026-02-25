Sanremo non perdona. Ti invita come ospite e, nel giro di poche ore, ti ritrovi protagonista di un romanzo rosa a puntate. È quello che sta accadendo a Olly, il cui nome, appena ufficializzata la presenza al Festival 2026, è tornato a rimbalzare tra siti e social non solo per la musica, ma per la sua vita privata.

Il primo capitolo è già noto: le voci su un presunto flirt con Belén Rodríguez. Tutto era nato da racconti di vicini di casa fin troppo attenti e da presunti segnali social interpretati come messaggi in codice. Bastava una presenza nel quartiere, un’interazione online, e il web aveva già scritto la sceneggiatura. Con il tempo si è capito che si trattava di un castello costruito sull’aria, ma il nome di Belén continua a riemergere ogni volta che si parla di Olly. Perché certi abbinamenti fanno rumore anche quando sono smentiti.

Archiviata la parentesi argentina, il gossip ha trovato un nuovo (vecchio) filone: Benedetta Quagli. Il suo nome circola da mesi, tra chi parla di semplice amicizia e chi invece intravede qualcosa di più. Nessuna foto ufficiale, nessuna dichiarazione pubblica. Solo indizi.

E a Sanremo gli indizi diventano notizie.

A riaccendere la curiosità è stato un dettaglio apparentemente banale: sotto uno dei reel che annunciavano la partecipazione di Olly al Festival è comparso il like di Benedetta. A farlo notare è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha acceso la miccia nel giro di poche ore. Un click. Niente di più. Ma nell’era digitale anche un gesto minimo può trasformarsi in teoria collettiva.

Olly, qualche mese fa, aveva risposto alle domande dei fan definendosi single e prendendo con ironia le chiacchiere che lo circondavano. Ora però il tempismo del like, proprio alla vigilia di Sanremo, riporta tutto sotto i riflettori. È un riavvicinamento? È solo un segnale di sostegno? O è l’ennesima sovrainterpretazione da social network?

Il cantante, per ora, non commenta. E forse fa bene. Ma nel frattempo il suo profilo Instagram è diventato un osservatorio permanente: ogni follower analizza, ogni commento viene passato al setaccio, ogni emoji potrebbe essere la prossima “prova”.

Perché a Sanremo non basta cantare. Bisogna anche sopravvivere al backstage digitale. E se bastava un like per far riesplodere il capitolo Benedetta, è facile immaginare cosa succederebbe con una foto insieme.

Intanto il web si divide tra chi rimpiange il gossip con Belén e chi sogna un ritorno di fiamma con la Quagli. Lui resta in silenzio. Ma a Sanremo, si sa, anche il silenzio fa rumore.