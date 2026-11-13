Continua su scala globale, dagli Stati Uniti all'Asia, il blocco informatico che sta colpendo i servizi di Microsoft, provocando disagi a utenti, aziende e istituzioni governative.

«Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano», si legge in un aggiornamento di Microsoft su X. Stando a quanto ricostruito dall'Associated Press, l'interruzione ha messo ko non solo le caselle di posta degli utenti ma anche attività di alcune infrastrutture, come le attività di assistenza delle compagnie aeree. Air India ha temporaneamente reindirizzato i propri servizi di posta elettronica per garantire che le richieste dei clienti continuino a pervenire. IndiGo, un'altra compagnia aerea indiana, ha dichiarato di aver riscontrato a sua volta interruzioni nei propri servizi di assistenza via e-mail, che hanno compromesso la capacità di comunicare con i clienti. Negli Stati Uniti la società industriale Workhorse Group ha dovuto rinviare la conference call sui risultati trimestrali, mentre a Singapore l'agenzia governativa per la tecnologia ha segnalato il blocco delle email istituzionali. Disagi alle infrastrutture informatiche governative sono stati confermati anche in Giappone dal vice capo di gabinetto Masanao Ozaki e dalla Corte Suprema delle Filippine. Secondo quanto riferito dal ministro degli affari interni australiano, Tony Burke, dopo un confronto con i vertici locali di Microsoft e il coordinatore nazionale per la sicurezza informatica, l'azienda non ritiene si tratti di un attacco hacker ma ipotizza una dinamica simile al blocco CrowdStrike del luglio 2024, legata a un aggiornamento difettoso.

In un messaggio diffuso su X Microsoft ha fatto sapere che le misure messe in campo per risolvere i problemi mondiali su Outlook non stanno andando «come atteso» e che sta valutando soluzioni alternative.

«Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico».

Microsoft ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna «attività malevola» alla base dell'interruzione, durata diverse ore, dei propri servizi Outlook. «Al momento, non siamo a conoscenza di alcuna attività malevola che stia causando questo incidente. Continueremo a gestire la situazione con urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione», ha affermato Microsoft.

I problemi si sono verificati da ieri sera in varie parti del mondo. Il colosso ha spiegato che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica.

«Stiamo esaminando le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi di accesso alle caselle di posta di Exchange Online tramite diversi metodi di connessione in America», comunicava ieri sera l'azienda sul profilo X di Microsoft 365 sottolineando che una parte dell'infrastruttura sta subendo un carico elevato in diverse regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività.