Papa Francesco «ha trascorso una notte tranquilla». È l'ultimo aggiornamento di stamane sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio.

Il bollettino medico sulle condizioni di salute di Bergoglio, nei confronti del quale i medici hanno sciolto la prognosi lunedì, tornerà stasera.

Ieri il bollettino non è stato diramato ma il Vaticano ha fatto sapere che si mantengono le condizioni di stabilità con lieve miglioramento in un quadro che resta “complesso”.