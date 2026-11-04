La preferenza è stata espressa per corrispondenza. Il Vaticano aveva annunciato l’invio nei giorni scorsi. La scheda è arrivata regolarmente nella contea di Will, in Illinois, lo Stato di cui Prevost è originario

Papa Leone XIV ha votato alle elezioni americane di metà mandato. La sua scheda elettorale è arrivata regolarmente nella contea di Will, in Illinois, dove le autorità locali hanno confermato la ricezione del documento. A riferirlo è la Cbs News, che ha raccolto la dichiarazione di un funzionario della contea.

Robert Francis Prevost diventa così il primo Pontefice della storia a partecipare a un’elezione negli Stati Uniti. Il Vaticano aveva già comunicato la settimana scorsa che Leone XIV aveva spedito la propria scheda per posta. Adesso arriva la conferma della consegna, mentre gli americani scelgono i nuovi rappresentanti del Congresso.

Papa Leone XIV, il voto per posta arriva nella contea di Will

La conferma arriva direttamente dall’Illinois, lo Stato americano nel quale Robert Francis Prevost ha le proprie radici. Un funzionario della contea di Will ha dichiarato che gli uffici elettorali hanno ricevuto la scheda del Pontefice.

Il Papa ha scelto il voto per corrispondenza, una procedura che permette ai cittadini americani di partecipare alle elezioni anche quando si trovano lontano dal proprio seggio.

Nei giorni precedenti, il Vaticano aveva annunciato che Leone XIV aveva già provveduto all’invio. La comunicazione delle autorità della contea completa quindi il percorso della scheda elettorale.

La notizia assume un significato particolare perché riguarda il primo Pontefice nato negli Stati Uniti. Continua a leggere su LaCapitaleNews.it