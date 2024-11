Si chiama Siisl, acronimo di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Ieri il debutto, quasi 26mila le offerte di occupazione inserite ma i dati sono in continuo aggiornamento

Si chiama Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, con un acronimo Siisl: è il nuovo strumento post Reddito di cittadinanza, una piattaforma per la formazione e il lavoro che incrocia domande e offerte e che permette di accedere al nuovo supporto economico previsto.

È partito ieri e a poche ore dall’esordio ha subito raccolto migliaia di annunci. Per la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, di tratta della «prima pietra» di un percorso che punta a diventare più e a dare una mano a chiunque cerchi occupazione, anche non ex beneficiari del Rdc.

Secondo i dati riferiti dal ministero e dall'Inps, a meno di 24 ore dalla partenza sulla piattaforma erano già presenti 52.798 offerte per corsi di formazione per una platea potenziale di 600mila fruitori e 25.691 annunci di lavoro per circa 60mila opportunità. Dati in continuo aggiornamento.

Tra luglio e agosto 190mila famiglie rimaste senza Rdc

Sono circa 190mila i nuclei (che non hanno tra loro componenti minori, disabili o over-60) a cui tra la fine di luglio e la fine di agosto è arrivata la comunicazione da parte dell'Inps di stop al reddito di cittadinanza per aver raggiunto le sette mensilità nel corso dell'anno. Quelli con potenziali occupabili sarebbero circa 140mila.

Per accedere alla nuova misura bisogna fare domanda dal sito dell'Inps o rivolgersi patronati, dopodiché avviene la registrazione alla piattaforma: si compilano il curriculum, la richiesta di sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad) e la necessità di contattare tre Agenzie per il lavoro, infine si firma il Patto di servizio personalizzato (Pds).

Sul portale si trovano corsi di formazione e offerte di lavoro. Negli annunci vengono indicati i dati dell'offerta, il datore di lavoro, il profilo ricercato, i requisiti richiesti e le condizioni dell'offerta che riguardano il settore, la descrizione e la data di scadenza.

Un beneficio di 350 euro per non più di un anno

Per massimo 12 mesi, i destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro percepiscono un beneficio economico di 350 euro al mese. Che però si perde se si abbandona il percorso, si salta un'attività o si rifiuta un'offerta di lavoro ritenuta congrua.

Il Siisl permetterà di gestire anche l'Assegno di inclusione (Adi), che scatterà il primo gennaio 2024, destinato ai nuclei con un minore, un disabile o un over-60 o un componente inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari.