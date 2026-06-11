L'ad di Mediaset coinvolto in un grave incidente sulla provinciale tra Villasanta e Arcore. Distrutta la parte anteriore dell'auto, ma le conseguenze sono state lievi

Momenti di grande paura per Pier Silvio Berlusconi, protagonista nella serata di mercoledì 10 giugno di un grave incidente stradale avvenuto mentre stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese. L’amministratore delegato del gruppo televisivo è rimasto coinvolto in uno schianto particolarmente violento sulla strada provinciale tra Villasanta e Arcore, ma fortunatamente le conseguenze si sono rivelate molto meno gravi di quanto la dinamica lasciasse immaginare.

Secondo le prime ricostruzioni, Berlusconi stava percorrendo la provinciale intorno alle 21.30 quando un’altra vettura proveniente dalla corsia opposta avrebbe improvvisamente perso il controllo durante una fase di accelerazione, finendo per invadere la carreggiata opposta e andando a impattare contro il traffico che procedeva nel senso di marcia contrario.

Lo schianto sulla provinciale tra Villasanta e Arcore

L’incidente sarebbe avvenuto in pochi istanti. Pier Silvio Berlusconi si trovava in coda insieme ad altri veicoli quando l’automobile sopraggiunta dalla direzione opposta ha attraversato la linea di mezzeria, finendo contro le auto che procedevano regolarmente.

L’urto è stato descritto come particolarmente violento e avrebbe avuto caratteristiche vicine a quelle di uno scontro frontale. Le immagini dei mezzi coinvolti mostrerebbero danni molto pesanti alla parte anteriore della vettura guidata dall’amministratore delegato di Mediaset. Leggi l’articolo completo.