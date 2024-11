Sono quasi 5.000 le domande arrivate già all'Inps per chiedere di andare in pensione con la cosiddetta Quota 100 o con le altre misure previste dal Decreto del Governo. Lo fa sapere il presidente del Civ dell'Inps, Guglielmo Loy sottolineando che queste sono arrivate per via telematica (1.892 prima delle 17 di ieri) e attraverso i patronati (2.697) ma che «tantissime persone si sono presentate nelle sedi dell'Istituto per informazioni su Quota 100 e sul reddito di cittadinanza».



«Smettiamola di ascoltare i menagrami. Abbiamo dato l'opportunità a chi ha lavorato una vita intera di esercitare un proprio diritto. Con le uscite di quota 100 e lo sblocco del turn over si apriranno tantissime opportunità di lavoro per i nostri giovani. Parte il ricambio generazionale». Lo afferma il ministro del Lavoro, Luigi di Maio, su Facebook commentando la notizia di quasi 5.000 domande già arrivate all'Inps per l'accesso alla Quota 100. «Stiamo realizzando quello che abbiamo detto e i risultati si cominciano a vedere. E siamo solo all'inizio».