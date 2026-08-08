Mare, montagna e qualche giorno all’estero: i leader italiani si concedono una pausa, senza rinunciare a eventi, comizi e appuntamenti istituzionali che guardano già alla ripresa politica. Renzi e Vannacci potrebbero incrociarsi

Con le Camere chiuse per un mese, anche la politica italiana entra ufficialmente in modalità ferie. Le vacanze dei politici 2026 disegnano una geografia che va dalle Dolomiti alla Sardegna, dalla Puglia alla Sicilia, con qualche puntata all’estero e diversi appuntamenti pubblici già inseriti in agenda. Nessuno stacca davvero del tutto: tra festival, comizi, inaugurazioni e rassegne, agosto resta comunque un mese utile per presidiare il territorio e tenere aperto il contatto con gli elettori.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto ancora una volta la montagna. Giorgia Meloni resta invece fedele alla Puglia, mentre Matteo Salvini si dividerà tra Versilia e Trentino. Matteo Renzi e Roberto Vannacci potrebbero addirittura incrociarsi in Sardegna.

Vacanze dei politici 2026, Meloni resta fedele alla Puglia

Per Giorgia Meloni la destinazione più probabile resta la Masseria Beneficio di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove ha già trascorso parte delle estati precedenti. Non si esclude anche una breve puntata in Grecia.

La premier tornerà comunque in Puglia il 21 agosto per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo allo stadio Iacovone di Taranto. E sempre la regione meridionale ospiterà il 4 settembre le celebrazioni per il traguardo che porterà il suo esecutivo a diventare il governo più longevo della storia repubblicana.



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