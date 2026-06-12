Il volo operato da Iberia non è potuto decollare da Tenerife. A bordo erano presenti oltre 80 giornalisti e operatori

Un problema tecnico ha ritardato questa sera la partenza del volo papale che avrebbe dovuto riportare a Roma papa Leone al termine della sua visita nelle Isole Canarie. L'inconveniente è emerso quando l'aereo, operato da Iberia e in partenza dalla base aerea di Tenerife, si preparava alle operazioni di decollo previste per le 20.40. A informare i passeggeri è stato il comandante del velivolo attraverso un annuncio a bordo.

Pochi minuti dopo, re Felipe VI, che aveva appena salutato il Pontefice, è salito a bordo dell'aereo per invitare papa Leone a scendere e attendere nella sala Vip della base aerea in attesa della risoluzione del problema tecnico.

Il guasto si è verificato mentre il segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, monsignor Paul Richard Gallagher, si stava dirigendo verso i giornalisti per i consueti saluti di fine viaggio. A bordo si trovavano oltre 80 tra giornalisti e operatori dell'informazione che seguono il viaggio papale.

Successivamente sono scesi dall'aereo anche il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e altri membri del seguito pontificio, trasferiti anch'essi nella sala Vip dell'aeroporto.

«Sono spiacente di informarvi che il guasto richiede tempo e per questo motivo ci stiamo organizzando per sbarcare dall'aereo», ha comunicato il comandante ai passeggeri.