L’assistente capo ha sparato e ucciso il 28enne Mansouri durante un controllo anti spaccio. Il provvedimento a seguito delle indagini condotte dalla Squadra mobile

La Polizia, su richiesta della Procura di Milano, ha fermato Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato Mecenate con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, 28 anni, durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa della Procura guidata da Marcello Viola, il fermo per Cinturrino si fonda «sugli approfondimenti investigativi» della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica e in particolare, «sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'evento».