Jeans e camicia, come sempre. Ma questa volta Sigfrido Ranucci si presenta davanti ai magistrati con un atteggiamento diverso rispetto all'incontro dello scorso luglio. Il conduttore di Report, oggi alla guida di Spotlight su RaiNews 24, ha trascorso cinque ore negli uffici della Procura di Roma, rispondendo alle domande del procuratore capo Franco Lo Voi e del sostituto Edoardo De Santis nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato esplosivo avvenuto davanti alla sua abitazione.

Al termine dell'audizione, dopo aver riletto il verbale destinato a essere secretato, Ranucci ha lasciato il Palazzo di giustizia senza fermarsi a lungo con i cronisti. Poche parole, sufficienti a riassumere la sua versione: «Ho chiarito tutto».

Un cambio di passo rispetto al faccia a faccia del 4 luglio scorso, quando il giornalista aveva parlato per circa un'ora e mezza con i magistrati, senza però fornire – secondo quanto ricostruito – gli elementi che gli investigatori si aspettavano. In quella circostanza non era emerso neppure il nome di Valter Lavitola, oggi uno dei protagonisti dell'inchiesta.

Il confronto con i pm e i silenzi di luglio

Quella prima audizione aveva lasciato alcuni interrogativi. I magistrati avevano chiesto a Ranucci di ripercorrere le proprie frequentazioni, le relazioni personali e gli eventuali rapporti con persone sospette o comunque non necessariamente affidabili. Ma il colloquio non aveva fatto emergere indicazioni utili a chiarire il quadro. Una reticenza apparsa allora difficile da conciliare con la posizione di chi aveva subito un attentato, con un ordigno esploso davanti alla propria abitazione.

Adesso, assicura il suo legale, il quadro sarebbe cambiato. «Ranucci ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte», ha dichiarato l'avvocato Roberto De Vita, che lo assiste fin dall'inizio della vicenda.

Il giornalista, ha aggiunto il penalista, «ha il più grande interesse a che sia fatta piena luce sulle ragioni dell'attentato e su tutte le responsabilità». E continuerà a mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria ogni elemento utile, «senza alimentare ricostruzioni, anticipazioni o suggestioni mediatiche».

La scelta di costituirsi parte civile contro Lavitola

La novità più significativa riguarda proprio la posizione dell'imprenditore. Dopo mesi di polemiche e ricostruzioni, Ranucci ha deciso di assumere una posizione netta nel procedimento che coinvolge Valter Lavitola. «Siamo pronti a costituirci parte civile al processo nei confronti di Lavitola», ha annunciato De Vita.

Lavitola è stato arrestato il 10 agosto. La sua posizione resta al centro di un percorso giudiziario distinto da quello dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato, indicati come i «manovali» che avrebbero collocato l'ordigno. Per questi ultimi, secondo quanto emerge sullo stato dell'indagine, la Procura si prepara a chiedere il giudizio immediato. Per l'imprenditore, invece, è ancora pendente un ricorso che potrebbe incidere sull'ordinanza con cui sono state disposte le misure cautelari.

Un'inchiesta verso la svolta

I magistrati antimafia sarebbero dunque vicini a chiudere il capitolo relativo alla collocazione della bomba, mentre restano da definire gli sviluppi legati alla posizione di Lavitola e alle eventuali responsabilità ulteriori. L'audizione di Ranucci si inserisce in questa fase dell'indagine e punta a chiarire proprio i passaggi rimasti in ombra nei mesi scorsi.

Nel frattempo è cambiato anche il rapporto del giornalista con i media: meno interviste, più comunicazioni affidate ai social. Dopo un'estate segnata da polemiche e tensioni, la nuova linea sembra puntare a ridurre le esposizioni pubbliche e a lasciare spazio al lavoro degli investigatori. Ora saranno gli atti e il contenuto del verbale a dire quanto le risposte fornite in queste cinque ore contribuiranno a ricostruire l'attentato e le sue ragioni.