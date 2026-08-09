Operazione della Guardua Civil che finora ha individuato 83 cadaveri, ma sul fronte marocchino ne sono stati trovati altri 59

La Guardia Civil ha recuperato il corpo di un uomo al largo di Ceuta, portando a 83 il numero dei morti accertati dalle autorità spagnole dopo il massiccio afflusso di migranti del 30 luglio. Lo riferisce l'agenzia Efe citando fonti vicine al caso. L'Associazione marocchina per i diritti umani ha riferito inoltre che altri 59 sono stati recuperati nei giorni scorsi sul versante marocchino della costa di Ceuta e Melilla: il bilancio delle vittime sale così a 142.

L'ultimo corpo recuperato, in avanzato stato di decomposizione, è stato localizzato da membri del servizio marittimo e dai sommozzatori della Guardia Civil. È stato inoltre istituito un ufficio per consentire alle famiglie dei dispersi di presentare denunce di scomparsa e fornire campioni biologici per il confronto con i corpi recuperati. Al momento si contano 19 richieste, aggiunge la Efe.