Il centrosinistra vince. A spoglio ancora da completare, il risultato delle Regionali in Umbria ed Emilia Romagna appare ormai delineato.

Proietti vince in Umbria

«Stefania #Proietti (centrosinistra) è la nuova presidente dell'#Umbria». Lo scrive sui social Youtrend secondo cui «il suo vantaggio su Tesei è incolmabile».

«A scrutinio ancora parziale la candidata del centrosinistra Proietti è avanti, ma le sezioni scrutinate, secondo le analisi di Youtrend, dovevano essere mediamente leggermente favorevoli alla destra. Alle europee di giugno infatti, nelle prime 215 sezioni scrutinate, il centrodestra era avanti di 4 punti, un dato superiore al +3,1% registrato a livello regionale. In quelle stesse sezioni Proietti è avanti del 4,5%», si spiega in una nota.

A poche sezioni ancora da scrutinare Stefania Proietti è in vantaggio (51,4% delle preferenze) mentre la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei è al 45,9%. L’affluenza definitiva è al 52,30%.

De Pascale nuovo governatore dell’Emilia Romagna

In Emilia Romagna Michele De Pascale è il nuovo governatore con oltre il 56% delle preferenze. Sconfitta la rivale del centrodestra Elena Ugolini, ferma al 40%. Una «vittoria emozionante e commovente», ha commentato la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, con «un dato straordinario che si profila per il Pd, perno dell'alternativa a queste destre».

Mentre De Pascale ha lanciato un appello per i danni della recente alluvione: «È stato un anno e mezzo di speculazioni politiche, di scontri. Nella nostra terra le persone hanno paura, le imprese si chiedono cosa devono fare per il loro futuro. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica e deve iniziare una nuova collaborazione istituzionale per l'Emilia-Romagna. Io spero, già nei prossimi giorni di poter incontrare la presidente del Consiglio e su questo poter segnare un cambio un cambio di passo. Serve che tutti siano disponibili a un grande cambio di passo».

L’affluenza definitiva è stata del 46,42%. Meglio del novembre nero del 2014, quando si scese al 37,7%, ma meno delle ultime regionali del 2020, quando si era raggiunto il 67,67%.

Gli auguri di Giorgia Meloni

«Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l'impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale». Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.